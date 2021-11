Augsburg

Sisento-Besitzerin schließt ihren Laden: "Corona hat mir das Genick gebrochen"

Karin Hoschek gibt ihr Geschäft in der Philippine-Welser-Straße auf. Sie will Schuhe künftig nur noch Online verkaufen.

Plus Karin Hoschek muss nach zehn Jahren ihren Schuhladen aufgeben. Sie sattelt jetzt auf das Online-Geschäft um. Was ein Experte zur allgemeinen Entwicklung im Einzelhandel sagt.

Karin Hoschek entschuldigt sich, dass ihr manchmal die Tränen kommen. Der Einzelhändlerin fällt es schwer, über den Schritt zu sprechen, der für sie unvermeidlich ist. Zehn Jahre lang hat Hoschek in ihrem Geschäft Sisento Schuhe verkauft, erst am Perlachberg, die vergangenen vier Jahre in der Philippine-Welser-Straße. Ende Dezember schließt sie nun ihren Laden. " Corona hat mir das Genick gebrochen", sagt die 48-Jährige, die den Schuhverkauf nun auf andere Weise weiterbetreiben will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

