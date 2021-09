Skandalheim am Schliersee: Ermittlungen auch im Augsburger Heim des Trägers

Plus Grund ist eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die einstige Leitung. Der neue Chef hat jetzt Bewohner aus einem zwangsgeschlossenen Heim in Schliersee aufgenommen, zu dem es Verbindungen gibt.

Ein Seniorenheim im Stadtteil Oberhausen steht seit einigen Monaten im Visier der Staatsanwaltschaft. Laut AZ-Informationen läuft dort ein Ermittlungsverfahren gegen eine ehemalige Heimleitung und eine einstige Pflegedienstleitung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Vorfälle stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen in der Seniorenresidenz Schliersee. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf Körperverletzung in 88 Fällen. Es gibt mehrere Verbindungen nach Augsburg.