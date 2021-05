Augsburg

18:45 Uhr

Skelett aus der Römerzeit am Augsburger Staatstheater gefunden

Das beim Theater gefundene Skelett: Ungewöhnlich ist, dass es außerhalb des Gräberfeldes begraben wurde und in Seitenlage in einer Grube verscharrt wurde.

Plus Bei Grabungsarbeiten am Staatstheater wurden menschliche Überreste in einer Grube mit Bauschutt gefunden. Was es mit dem ungewöhnlichen Fund auf sich haben könnte.

Von Stefan Krog

Ungewöhnlicher Fund der Archäologen am Theater: Bei Grabungsarbeiten kam vor Kurzem ein menschliches Skelett zum Vorschein. Der Fundort, so Günther Fleps, wissenschaftlicher Grabungsleiter, liege in der westlichen römischen Vorstadt, die vor den Stadtmauern lag. Ungewöhnlich ist der Skelettfund, weil in der Antike Bestattungen innerhalb der Stadtmauern nicht üblich waren. Man gehe davon aus, dass die Leiche im Hinterhof eines Hauses in einer mit Bauschutt verfüllten Grube verscharrt wurde.

