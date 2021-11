So arbeitet Batz+Burgel mit Kuka, Renk, MAN und Co. zusammen

Die Firma Batz+Burgel investiert in eine neue Produktionshalle und möchte neue Beschäftigte einstellen. Jetzt gibt es einen Generationswechsel im Führungsteam.

Zur Augsburger Stadtgrenze sind es vielleicht gerade mal 300 Meter Entfernung. Doch ihren Sitz hat die Firma Batz+Burgel im Friedberger Gewerbegebiet. Die Verbindung nach Augsburg ist allerdings durch das Geschäft des Familienunternehmens schnell gegeben. Die auf Metallhandel und Metallverarbeitung spezialisierte Firma arbeitet eng mit großen Augsburger Unternehmen wie Kuka, Renk, MAN und Faurecia zusammen. Batz+Burgel versteht sich als Dienstleister, der Produkte nicht selbst entwickelt, sondern für seine Auftraggeber baut. Zudem hat sich B+B, wie die Firma abgekürzt heißt, sehr stark auf das Onlinegeschäft fokussiert. Vermittelt werden auf diesem Weg auch Produkte anderer metallverarbeitenden Betriebe.

Im Unternehmen Batz+Burgel sind 40 Beschäftigte tätig

B+B ist ein mittelständisches Unternehmen mit gegenwärtig 40 Beschäftigten. Geführt wird es von den beiden Firmengründern Jürgen Batz, 72, und Jürgen Burgel, 58. Für Batz ist nun allerdings der Abschied aus der verantwortlichen Position gekommen. Er verabschiedet sich in den Ruhestand. Nachfolger wird sein Sohn Alexander Batz, 38. Er ist der künftige Partner von Burgel, der für die Finanzen und das Organisatorische zuständig ist. "Ich freue mich, dass unser eingeschlagener Wachstumskurs jetzt mit Alexander Batz fortgesetzt werden kann."

Expansionspläne gibt es bei B+B. Neben dem bestehenden Firmengebäude soll eine neue Produktionshalle errichtet werden. Das dafür nötige Grundstück hatten die Firmenchefs frühzeitig erworben. Etwas mehr als eine Million Euro soll die neue Halle kosten. Unter Zeitdruck wolle man sich aber nicht setzen lassen, sagt Burgel. Wahrscheinlich werde Mitte des Jahres 2022 der Baubeginn sein.

Das Unternehmen B+B startet in Derching

Gestartet ist das Familienunternehmen, das zuletzt einen Jahresumsatz von neun Millionen Euro erwirtschaftet hat, im Jahr 1994 in Derching. Mit sechs Mitarbeitern sei es damals losgegangen, erinnern sich die beiden Firmengründer. Kontinuierlich sei die Zahl der Beschäftigten gesteigert worden. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es derzeit, in erster Linie Industriemechaniker, Industriemeister und Kaufleute. "Unser Ziel ist es, die Mitarbeiterzahl in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent zu steigern", erläutert Burgel.

Batz+Burgel produziert im Auftrag anderer Unternehmen. Man habe früh erkannt, dass das Dienstleistungsangebot ausgebaut werden könnte, sagt Burgel. Ein B2B-Onlineshop mit mehr als 50.000 Produkten wurde aufgebaut. "Kunden können einfach und schnell recherchieren, ob die gesuchten Artikel vorhanden sind", informiert Firmenchef Burgel. Es handele sich dabei um eine digitale Plattform, "die den größtmöglichen Kundennutzen bietet". Heute zeige es, dass es die richtige Entscheidung des Unternehmens gewesen sei, sehr stark auf die Digitalisierung zu setzen, sagt er.

