Augsburg

15:48 Uhr

So bewerten Augsburgs Spitzenkandidaten die Auftritte im Kanzler-Triell

Plus Auch die Augsburger Spitzenkandidaten von CSU, SPD und Grünen haben das Kanzler-Triell im TV verfolgt. Wie sie die Debatte empfanden.

Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich hat das Fernseh-Triell um die Kanzlerschaft am Sonntagabend nur zum Teil verfolgen können. Er hatte einen Termin bei der Jungen Union - und schaute dann in der Nacht noch den Rest nach. Das, was er gesehen hat, stimmt ihn aber zufrieden. Der CDU-Kandidat Armin Laschet sei vor der Sendung, so ehrlich müsse man sein, in der Defensive gewesen, sagt Ullrich. Doch er habe sich angriffslustig und streitbar gezeigt, wie es bei einem harten Ringen um die Sache auch erforderlich sei. Laschet ist für den Augsburger CSU-Mann der Gewinner der ersten Fernsehdebatte - seine Konkurrentinnen von SPD und Grünen in Augsburg sehen das natürlich anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

