So geht es mit der Sanierung der Augsburger Schulen voran

Plus Auch im kommenden Schuljahr muss die Stadt Augsburg viele Gebäude erneuern. Anhand von drei Schulen zeigt die Verwaltung, wie die Arbeiten laufen.

Die Sanierung der Augsburger Schulen ist ein Dauerthema – und eines, das nicht immer für Zufriedenheit sorgt. Denn die Stadt kommt mit vielen Projekten nicht so gut voran, wie sich das die Schulfamilien wünschen. Kurz vor dem Start ins neue Schuljahr erläuterte die Augsburger Verwaltung nun anhand dreier Einrichtungen, dass immerhin ein bisschen etwas geht.