18.11.2021

So geht es nach dem Abriss der Radparcours in Augsburg weiter

Die Stadt will sogenannte Pumptracks für Jugendliche bauen. Einen solchen gibt es beispielsweise in Stadtbergen.

Plus An mehreren Stellen im Stadtgebiet sollen Fahrradstrecken entstehen. Doch nicht alles, was geplant ist, wird auch den Anforderungen der Kinder gerecht, sagen Beteiligte.

Von Fridtjof Atterdal

Als im Mai die Forstverwaltung den Kinder-Fahrradparcours im Gögginger Wäldchen zerstörte, war die Aufregung vor allem in der nahen Schafweidsiedlung groß. Doch schnell wurde klar, dass die Gögginger mit ihrer "wilden" Fahrradstrecke nicht alleine sind - auch an anderen Stellen wurden Waldstrecken dicht gemacht. Seitdem wird hinter den Kulissen von verschiedenen Beteiligten daran gearbeitet, Radsport, den Bewegungsdrang der Kinder und den Natur- und Umweltschutz unter einen Hut zu bekommen.

