Augsburg

06:00 Uhr

So hat sich die Corona-Lage an der Augsburger Uniklinik entwickelt

Die Zahl der Corona-Patienten an der Uniklinik in Augsburg ging zuletzt nach unten.

Plus Die Infektionszahlen gehen zurück - und damit inzwischen auch die Zahl der Corona-Patienten an der Augsburger Uniklinik. So ist aktuell die Lage.

Von Stefan Krog

Angesichts der deutlich zurückgehenden Corona-Infektionszahlen hat sich inzwischen auch die Lage am Augsburger Uniklinikum ein Stück weit entspannt. Das wirkt sich auch auf die Operationen aus.

Themen folgen