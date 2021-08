Augsburg

vor 56 Min.

So hilft die Beratungsstelle Donum Vitae Schwangeren in Krisen

Bettina Wagner (links) und Susanne Gastl kümmern sich in der Augsburger Beratungsstelle von Donum Vitae mit ihrem Team um Frauen in der Schwangerschaft und mit kleinen Kindern.

Plus Die Beratungsstelle Donum Vitae betreut nicht nur Frauen, die zweifeln, ob sie ihr Kind zur Welt bringen können. Das Themenspektrum ist mittlerweile sehr vielfältig.

Von Andrea Baumann

Die aus zwei verschiedenen Hölzern geschaffene Skulptur zieht die Blicke auf sich: Hannes Conrad hat eine schwangere Frau ohne Gesicht, aber mit Narben am Rücken geschaffen. Besonders auffällig ist der Riss, der ihren gewölbten Bauch in zwei Hälften teilt. Auch wenn diese Lücke erst im Laufe der Zeit infolge des arbeitenden Holzes entstanden ist, so spiegelt der Riss trefflich die Situation wider, wegen der sich zahlreiche Frauen an das Team der Augsburger Beratungsstelle Donum Vitae wenden: Sie sind hin- und hergerissen, ob sie das Kind in ihrem Bauch zur Welt bringen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen