Augsburg

18:45 Uhr

So kämpfen Betriebsräte in Augsburg für ihre Kolleginnen und Kollegen

Plus Immer wieder gelingt es Betriebsräten, erfolgreich für die Belegschaft einzustehen. Damit das so bleibt, werben sie für die Neuwahlen im kommenden Frühjahr.

Von Andrea Wenzel

Der Betriebsratsvorsitzende von Premium Aerotec, Sebastian Kunzendorf, zog in den vergangenen Jahren immer wieder ausgestattet mit Plakat und Trillerpfeife auf Kundgebungen rund um das Werk an der Haunstetter Straße und wehrte sich so gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen gegen den Stellenabbau und zuletzt die vom Mutterkonzern Airbus geplante Zerschlagung des Standorts. Bei seinen Ansprachen redete er sich heiser, gab anschließend noch viele Interviews und saß zuletzt weit weg von Augsburg lange an Verhandlungstischen und in Sitzungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen