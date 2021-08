Augsburg

18:00 Uhr

So könnte der Augsburger Christkindlesmarkt 2021 aussehen

Kann der Christkindlesmarkt in diesem Jahr stattfinden? Im Vorjahr fiel er wegen Corona aus.

Plus Wegen Corona war die Großveranstaltung im Vorjahr ausgefallen. Nun stellt die Stadt Überlegungen an, um die beliebte Veranstaltung dieses Jahr zu ermöglichen.

Von Michael Hörmann

Im Vorjahr musste der beliebte Augsburger Christkindlesmarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Lediglich der "Weihnachtsbaum für alle" stand auf dem Rathausplatz. An den Fenstern des städtischen Verwaltungsgebäudes waren zudem die 24 Motive für den Adventskalender angebracht. Viel mehr an vorweihnachtlicher Stimmung gab es nicht. Wie wird es nun in diesem Jahr aussehen? Bei der Stadt Augsburg sieht man jedenfalls die Chance, dass der Christkindlesmarkt über die Bühne gehen kann. Wobei es bei einer Austragung sicherlich Auflagen geben werde, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.

