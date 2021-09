So könnte eine autofreie Maximilianstraße in Augsburg aussehen

Plus Architekturstudenten haben Konzepte für eine grünere Zukunft von Augsburgs Prachtmeile entwickelt. Wie viel Veränderung braucht die Maximilianstraße wirklich?

Schon lange wartet die Maximilianstraße auf eine Neugestaltung. Eine Voraussetzung dafür ist eine Eindämmung des Verkehrs auf der Prachtmeile, in dieser Frage sind sich Gegner und Befürworter einer autofreien Maxstraße einig. Im kommenden Jahr soll es dazu einen Versuch geben - ein Teil der Straße, der Abschnitt zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen, soll zwölf Monate lang autofrei werden. Wie die Straße gestaltet werden könnte, wenn einmal gar keine Autos mehr auf ihr fahren, dazu haben sich Architekturstudenten der Hochschule Augsburg Gedanken gemacht. Einige ihrer Ideen stellten sie jetzt auf Einladung der Grünen-Stadtratsfraktion vor.