Augsburg

07:00 Uhr

So läuft bei Augsburgs Restaurants, Fitnessstudios und Co. der Neustart

Plus Das Training im Fitnessstudio, das Abendessen im Stammlokal, der Besuch im Museum: Auf vieles mussten Augsburger verzichten. Nun sind die Gäste zurück. Ein Streifzug.

Von Michael Postl

Es sind mehrere Dinge, die darauf hindeuten, dass das FitX in Lechhausen wieder Augsburger Sportlerinnen und Sportler bei sich versammelt. Zum einen herrscht Maskenpflicht, zudem bildet sich am Empfang eine kleine Schlange, jeder muss seinen zuvor ausgemachten Termin bestätigen. Zum anderen steht direkt gegenüber des Eingangs ein Plakat, so groß wie ein Fußballtor. Darauf steht in großen schwarzen Buchstaben: „Danke, dass ihr uns den Arsch gerettet habt, jetzt kümmern wir uns um euren“, darunter die Unterschriften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die klare Botschaft: „Wir sind wieder da.“ Doch wie fühlt es sich an, wieder im Studio zu trainieren, wieder zum Stammlokal zu gehen oder endlich wieder Kunden beraten zu dürfen?

Themen folgen