So läuft der Augsburg-Gutschein ohne den Partner Karstadt

Plus Karstadt löst den Augsburg-Gutschein nicht mehr ein. Die Stadtmarketinggesellschaft findet aber neue Firmen und Lokale, die beim Projekt einsteigen.

Von Michael Hörmann

Seit Anfang Dezember 2015 gibt es den Augsburg-Gutschein, der übergreifend in Innenstadt-Geschäften eingelöst werden kann. Er unterstützt lokale Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister und kulturelle Einrichtungen in der Stadt. Bei den Kundinnen und Kunden kommt der Gutschein weiterhin gut an. Im Vorjahr verzeichnete man ein Rekordergebnis, was auch der Corona-Pandemie geschuldet war. Allerdings ist aufgefallen, dass der Gutschein zwischenzeitlich nicht mehr in Augsburgs größtem Warenhaus eingelöst werden kann. Karstadt ist kein Partner mehr der Stadtmarketinggesellschaft. Augsburg Marketing kümmert sich um die Organisation und versucht auch, neue Partner zu gewinnen.

