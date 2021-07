Augsburg

So läuft die große Impfaktion beim FC Augsburg in der WWK-Arena

Corona-Impfung in der WWK-Arena des FC Augsburg: In der nächsten Woche besteht an zwei Tagen die Möglichkeit, sich im FCA-Businessbereich impfen zu lassen.

Das Augsburger Fußballstadion wird zur Impfstation: In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum der Stadt Augsburg stellt der FCA die WWK Arena für eine zweitägige Impfaktion zur Verfügung. Am Freitag, 6. August, und am Samstag, 7. August, können sich alle interessierten Menschen in besonderer Atmosphäre mit Blick auf das Spielfeld in einer Loge gegen Covid-19 impfen lassen. Der Businessbereich öffnet dafür an beiden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr. Impfaktion im Stadion: Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig "Eine gute Abwehr ist nicht nur auf dem Platz sehr wichtig, sondern gerade in diesen komplizierten Zeiten auch abseits des Fußballs", betont FCA-Geschäftsführer Michael Ströll in einer Pressemitteilung. "Deshalb hoffen wir, dass viele Fans das Angebot nutzen und mit einer Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen gegen das Corona-Virus schützen." Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Vorab sollten sich Interessierte allerdings online unter www.impfzentren.bayern registrieren, um vor Ort den Anmeldeprozess zu beschleunigen. Es wird vor Ort ein Ausweisdokument benötigt. Wer schon einen Impfpass hat, sollte diesen sowie gegebenenfalls den persönlichen Allergiepass oder Medikamentennachweis mitbringen. Der Einlass erfolgt über den Haupteingang, Parken ist kostenlos möglich. Impfaktion im Stadion: Es gibt ein breites Impfangebot Es sind Impfstoffe der in Deutschland zugelassenen Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und AstraZeneca verfügbar, geimpft werden alle volljährigen Personen. Kinder ab zwölf Jahren können auf Wunsch und im Beisein ihrer Eltern mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden. Neben Erstimpfungen werden mit dem nötigen Abstand zur Erstimpfung (drei bis sechs Wochen) auch Zweitimpfungen angeboten, selbst wenn für die Zweitimpfung bereits ein Termin im Impfzentrum vereinbart wurde. "Ich danke dem FCA für die Unterstützung dieser Aktion. Und ich appelliere noch mal inständig an alle Augsburgerinnen und Augsburger: Nutzen Sie niederschwellige Angebote wie dieses und lassen Sie sich jetzt ohne großen Aufwand impfen. Nur wenn ein Großteil der Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz hat, können wir der anrollenden vierten Infektionswelle die Stirn bieten", sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Nicht alle sind impfmüde: Augsburg ist mit „Last-Minute“-Impfaktion zufrieden Für jeden, der sich an einem der beiden Tage in der WWK ARENA impfen lässt, hat der FCA noch eine Überraschung parat: Unter allen Personen, die sich bei der Aktion impfen lassen, verlost der FCA unter anderem zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des FCA - und es gibt noch weitere Preise.

