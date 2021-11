So reagieren Gastronomen und Gäste auf die 2G-Kontrollen in Augsburg

Plus Der Ordnungsdienst kontrolliert die Einhaltung der 2G-Regeln in der Augsburger Gastronomie. Viele Gäste begrüßen das. Manche Gastronomen fühlen sich schikaniert.

Eine Kontrolle beim Abendessen ist sicherlich nichts, was man sich beim Restaurantbesuch wünscht. Doch die Männer und Frauen des Augsburger Ordnungsdienstes bekommen gerade viel Zuspruch und Lob, wenn sie Gäste und Personal in der Gastronomie auf die Einhaltung der 2G-Regeln kontrollieren. Die Gäste scheinen teilweise geradezu begierig darauf zu sein, ihre Impfnachweise vorzuzeigen und damit zu unterstreichen, dass sie ihren Teil im Kampf gegen die Pandemie beigetragen haben.