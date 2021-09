Augsburg

So schlug sich Ordnungsreferent Pintsch als Krisenmanager beim Großbrand

Plus Frank Pintsch ist seit über einem Jahr Ordnungsreferent der Stadt Augsburg. Der Großbrand hat ihn in seiner Funktion gefordert. Wie er durch die Krisensituation führte.

Von Ina Marks

Es ist der dritte Abend, an dem Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte zum Großeinsatz in die Karolinenstraße müssen. Das ausgebrannte Haus macht Ärger, immer wieder fachen versteckte Glutnester das Feuer neu an. Eine Anwohnerin steht an der Absperrung und spricht Frank Pintsch an. Sie kommt gerade von der Arbeit. Wann sie in ihre Wohnung dürfe, die sich auch in der Karolinenstraße befinde, will sie von ihm wissen. Die Polizei lasse sie nicht durch. Pintsch hat an diesem Abend eigentlich anderes zu tun. Er leitet den Krisenstab des Brandhaus-Einsatzes in der Karolinenstraße. Trotzdem kümmert er sich rasch darum, dass die Frau das Absperrband passieren kann. Augsburgs Ordnungsreferent arbeitet fokussiert, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, überlegt nicht lange, sondern macht - so, wie es beim Brandunglück in Augsburgs Innenstadt zu sehen war.

