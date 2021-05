Augsburg

19:00 Uhr

So schön blüht es aktuell im Botanischen Garten in Augsburg

Im Botanischen Garten in Augsburg wird derzeit viel gewerkelt. Was es vor allem zu sehen gibt, sind Tulpen. Der Japangarten dagegen besticht mit etwas anderem.

Von Michael Postl

Tulpen. Tausende Tulpen. Gelb, rot, blau, mit einem Stich ins Violette, manche Blüten schimmern in einem weichen Rosa. Sie erstrecken sich über ein Drittel der bepflanzten Fläche des Botanischen Gartens in Augsburg - doch nicht mehr lange.

