So viel Geld aus der Corona-Hilfe gab es für Augsburger Firmen

Plus Laut einer Statistik flossen seit Sommer 2020 mehr als 262 Millionen Euro in die Region Augsburg. Das zeige die dramatische Lage der Wirtschaft auf, sagen Experten.

Die Zahlen sind ganz frisch, präsentiert werden sie von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Demnach haben Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Augsburg seit Juli 2020 mehr als 262 Millionen Euro an Überbrückungshilfen erhalten. "Diese Summe zeigt, wie dramatisch die Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Wirtschaft sind", sagt Dr. Markus Litpher, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt. Mit den Hilfen werde aber nur ein Teil der Verluste und Kosten der Betriebe abgedeckt. Insgesamt haben Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Augsburg bisher über 11.000 Anträge auf Corona-Hilfen gestellt.