So viel war am ersten Adventssamstag in der Augsburger Innenstadt los

Am ersten Adventssamstag kam es vor manchen Innenstadt-Geschäften aufgrund der Kundenzahl-Beschränkung nach Verkaufsflächengröße (hier zum Beispiel Sostrene Grene in der Annastraße) zu längeren Schlangen. Die Fußgängerzone war relativ gut gefüllt.

In der Bgm.-Fischer-Straße registrierte das Unternehmen Hystreet, das automatisierte Passantenzählungen in deutschen Städten durchführt, am Samstag insgesamt 28.616 Passanten und Passantinnen. Am ersten Adventssamstag vor zwei Jahren, als Corona noch kein Thema war, wurden 53.357 Personen registriert. Ein Teil der Menschen ist inzwischen auch im Freien mit Maske unterwegs. (skro)

