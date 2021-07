So wollen Augsburger Studenten das Homeschooling an Schulen erleichtern

Plus Homeschooling lief in der Pandemie oft schleppend. Jetzt haben Informatik-Studenten der Hochschule Augsburg eine Lösung, wie digitaler Unterricht besser laufen könnte.

Inzwischen läuft der Unterricht in Bayern zwar wieder in Präsenz, doch für viele ist trotzdem klar: Der Digitalunterricht der Zukunft muss besser werden. Einen kleinen Teil dazu beitragen könnte auch ein Projekt von Informatikstudenten der Hochschule Augsburg. Mit ihrem "digitalen Lehrerpult" soll Schulen entlastet werden - und Lehrer mehr Gestaltungsspielraum bekommen.