Augsburg

vor 45 Min.

Sommer-Baustellen im Überblick: Hier wird es für den Verkehr eng

In der Domkurve finden in Augsburg Gleisbauarbeiten statt.

Plus Verkehrsteilnehmer müssen sich in Augsburg weiter auf Behinderungen einstellen. Nicht nur in der Domkurve laufen Arbeiten. Bald geht es am Klausenberg in Göggingen los.

Von Michael Hörmann

Neue Gleise und besseres Pflaster für den Radverkehr in der Domkurve, umweltfreundliche Wärme für das St.-Anna-Gymnasium in der Schertlinstraße und eine neue Fahrbahndecke für die Haunstetter Straße: Das sind nur einige der vielen Baustellen im Stadtgebiet in den Sommerferien. Stadtwerke und Stadt haben den Fahrplan der Arbeiten aufeinander abgestimmt. Einige Arbeiten beginnen in den nächsten Tagen und Wochen. Für Autofahrer gilt es daher weiterhin, sich auf Staus einzustellen. Auch im Nahverkehr müssen sich Fahrgäste auf Änderungen einstellen. Ein Überblick über die Arbeiten.

