Sommer, Sonne, Badesee: Für viele Augsburger ist das wie Urlaub

Plus Über 30 Grad heiß war es am Wochenende in Augsburg. Viele nutzten das für einen Ausflug an den See. Neben einer Abkühlung lockten dort noch andere Dinge.

Von Claudia Knieß

Plantschen statt Pandemie und Outdoor-Spaß statt Online-Meeting: Die Augsburger genießen die heißen Juni-Tage an ihren Badeseen. Hochstehende Sonne und niedrige Inzidenzzahlen machten es am Wochenende möglich, dass sich das Leben ein bisschen wie Urlaub anfühlt.

