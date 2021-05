Späte Reue: Täter meldet sich nach 15 Jahren selbst bei der Polizei

Als Kind hat ein Mann in Augsburg und Friedberg Graffiti gesprüht. 15 Jahre später will er die Reinigungskosten bezahlen.

Einen ungewöhnlichen Anruf erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte am Samstagabend. Am Telefon war ein mittlerweile 27 Jahre alter Mann, der sich selbst "stellen" wollte. Er gab an, vor 14 bis 15 Jahren in Augsburg und Friedberg insgesamt drei Graffiti gesprüht zu haben. Die Schriftzüge seien, wie er selbst überprüft hatte, inzwischen nicht mehr vorhanden.

Er erklärte aber, dass er trotzdem nachträglich für die entstandenen Reinigungskosten aufkommen wolle. Mit einer Strafe muss der Mann jedoch nach Angaben der Polizei nicht rechnen. Zum Tatzeitpunkt war der geständige Täter noch nicht alt genug, um überhaupt strafmündig zu sein. Zudem ist die Tat, die in der Regel als Sachbeschädigung geahndet wird, bereits verjährt. (jöh)

Das könnte Sie auch interessieren: