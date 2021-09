Spahn in Augsburg zur Corona-Impfstrategie: "Guter Weg aus der Pandemie"

Plus Eine Woche vor der Wahl diskutiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Augsburg über Impfungen, Medikamenten-Herstellung und den Stellenwert der Pflege.

Auf Einladung des Augsburger Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich (CSU) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) Augsburg besucht. Eine Woche vor der Bundestagswahl warb er am Montag im Haus St. Ulrich um Stimmen für CDU/ CSU und stellte sich in einer Diskussionsrunde den Fragen der Augsburger.