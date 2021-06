„Sparkassen-Mitarbeiter“: Betrüger ergaunern am Telefon 30.000 Euro

Telefon-Betrüger arbeiten mit so perfiden Tricks, dass nicht nur Senioren auf die kriminellen Machenschaften hereinfallen. Das zeigen zwei aktuelle Augsburger Fälle.

Eine 32 Jahre alte Augsburgerin hat am späten Montagnachmittag einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Stadtsparkasse Augsburg erhalten. Die Frau sollte bei Änderungen im TAN-Verfahren, bei dem Sicherheitscodes fürs Online-Banking generiert werden, behilflich sein. Wie die Polizei berichtet, tauschte das Opfer nach geschicktem Befragen diverse Daten mit dem Anrufer aus. Letztlich gelang es dem Täter, rund 20.000 Euro zu erbeuten.

Ein ähnlich gelagerter Fall hatte sich bereits am 1. Juni ereignet, hier wurde ebenfalls am Montag Anzeige erstattet. Eine 48-Jährige loggte sich vermeintlich auf der Internetseite der Stadtsparkasse Augsburg ein. Dabei erschien ein weiteres Fenster mit dem Hinweis der Umstellung des Online-Banking-Verfahrens und mit der Information, dass sich diesbezüglich ein Mitarbeiter telefonisch melden wird.

Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtsparkasse Augsburg aus

Tatsächlich rief ein Mann bei der Augsburgerin an. Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtsparkasse aus und entlockte der Frau eine TAN. Damit konnte der Täter rund 10.000 Euro vom Konto der Geschädigten abbuchen. Glücklicherweise, so die Polizei, bemerkte die 48-Jährige bald den Betrug. Sie wandte sich an die Bank, die den Betrag wieder gutschreiben konnte.

Die Polizei rät aufgrund aktuell auftretender Trickbetrügereien durch sogenannte „Schockanrufer“ oder „falsche Polizeibeamte“ zu erhöhter Aufmerksamkeit. Auch am Dienstag wurden insbesondere im Stadtgebiet Augsburg schon mehr als zehn Anrufe durch falsche Polizeibeamte registriert, bei denen es bislang allerdings zu keinem Schaden kam. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. Tipps gibt es unter: www.polizei-beratung.de. (ina)

