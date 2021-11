Augsburg

Spectrum-Club richtet Impfstation ein – hilft das gegen den Impfstau?

Plus Discos und Clubs müssen derzeit wieder schließen. Im Augsburger „Spectrum“ gibt es dafür jedes Wochenende im Advent eine größer angelegte Impfaktion. Wie das funktioniert.

Von Johannes Kapfer und Jörg Heinzle

Discos und Clubs haben wieder geschlossen. Für Ufuk Aykut, den Betreiber des Spectrums, keine guten Nachrichten. Doch Aykut hat aus der Not eine Tugend gemacht. In Zusammenarbeit mit einem Hausarzt aus dem Großraum Augsburg bietet er in seinem Club in der Ulmer Straße samstags und sonntags nun bis zu 500 Impfwilligen eine Corona-Impfung an. Ohne Anmeldung und mit der Möglichkeit, im Trockenen anzustehen. Es ist also ähnlich wie bei den Impfstationen der Stadt - nur eben komplett privat organisiert. Ist das eine Lösung, den aktuellen Impfstau zumindest etwas aufzulösen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

