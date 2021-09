Augsburg

Sperrung, Statik, Trinkwasser: So geht es nach dem Brand in der Karolinenstraße weiter

Plus Die Stadt will nach dem Brand ein Betretungsverbot der Karolinenstraße bis Montag aussprechen. Es gibt auch eine Trinkwasserwarnung.

Von Eva Maria Knab

Weißer Löschaum hat sich von der Karolinenstraße bis an den Schmidberg ausgebreitet. Die Augsburger Berufsfeuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind am Samstag weiter mit dem schweren Brand in einem historischen Haus an der Karolinenstraße beschäftigt. Der Einsatz ist sehr aufwendig und hat weitreichende Folgen. Nach Angaben von Ordnungsreferent Frank Pintsch wird die Stadt ein Betretungsverbot der Karolinenstraße aussprechen, das voraussichtlich bis Montag dauern wird. Das hat auch Auswirkungen für die dortigen Geschäfte, für den Verkehr und den öffentlichen Nahverkehr.



