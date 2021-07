Spitalgasse: Verein Ulrichsviertel fordert mit Rad-Aktion weniger Verkehr

Plus Weil Autos in der Augsburger Spitalgasse falsch parken und oft zu schnell unterwegs sind, hat der Verein Ulrichsviertel jetzt eine Aktion gestartet, die mit Fahrrädern zu tun hat.

In der Spitalgasse treffen Passanten derzeit auf verschiedene bunte Fahrräder mit einem Hinweisschild, auf dem geschrieben steht: "Kein Parkplatz. Danke." Damit wollen Bürgerinnen und Bürger des Ulrichsviertels bei der Stadt für eine Verkehrsberuhigung der Straße werben.