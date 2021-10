Spitzenwert 2,2 Promille: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

In der Augsburger Remboldstraße erwischt die Polizei einen 19-Jährigen, der mit 2,2 Promille auf einem E-Scooter fährt. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art.

Gleich mehrere Trunkenheitsfahrten auf E-Scootern hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beendet. Den höchsten gemessenen Promille-Wert hatte ein 19-Jähriger, der gegen 3.50 Uhr in der Remboldstraße unterwegs war. Nach Polizeiangaben ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille. 1,4 Promille im Blut hatte ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer, der um etwa 2.30 Uhr in der Hermanstraße kontrolliert wurde und dabei laut Polizei "alkoholtypische Ausfallerscheinungen" zeigte.

Polizei: Mehrere E-Scooter-Fahrer betrunken in Augsburg unterwegs

In der Eserwallstraße wurde gegen 1 Uhr ein 25-Jähriger auf dem E-Scooter angehalten, er hatte laut Atemalkoholtest 1,1 Promille im Blut. Bereits kurz vor Mitternacht hatte es einen 20-Jährigen erwischt, der mit rund einem Promille im Blut in der Langenmantelstraße kontrolliert wurde. Wie die Polizei mitteilt, werden alle E-Scooter-Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch