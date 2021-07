Spontan zum Schwimmen: Der Besuch im Freibad ist jetzt einfacher

Plus Die Stadt hat die vorherige Reservierung für den Freibadbesuch abgeschafft. Gezahlt wird an der Kasse oder vorab online. Ganz ohne Mängel ist das System aber noch nicht.

Nach Beschwerden über das Buchungssystem für die Augsburger Freibäder hat die Stadt nachgebessert. Obwohl coronabedingt noch immer nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern in die Freizeiteinrichtungen dürfen, ist es einfacher geworden, ein Ticket zu erwerben. Doch noch immer gibt es technische Probleme.