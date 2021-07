Augsburg

Stadt Augsburg befürwortet Tempo 30 nur auf ausgewählten Straßen

Plus Augsburgs Baureferent Merkle betont, dass er nicht überall Tempo 30 einführen möchte, aber sich mehr Freiheiten wünscht. Welche Straßen in Frage kommen könnten.

Von Stefan Krog

Baureferent Gerd Merkle ( CSU) will sich bei einer etwaigen Umsetzung von mehr Tempo 30 in Augsburg auf einen ausgewählten Teil der Straßen konzentrieren. Merkle sagte am Donnerstag, dass es der "Städteinitiative Tempo 30", in der Augsburg vertreten ist, nicht darum gehe, auf allen innerstädtischen Straßen ein 30er-Tempolimit zu verhängen. Ziel sei aber, entsprechende Regelungsfreiheiten zu bekommen. "Wir fordern keine pauschale Regelumkehr von 50 Kilometern pro Stunde auf 30", so Merkle. Bisher sei es aber nicht überall möglich, wo es aus Sicht von Anwohnern, Politik und Verwaltung sinnvoll sei, das Tempo zu drosseln.

