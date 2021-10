Stadt Augsburg bestätigt Maximilian Hartwig als neuen Flughafenchef

Wie berichtet, wird Maximilian Hartwig neuer Chef am Augsburger Flughafen. Jetzt bestätigte auch die Stadt die Personalie offiziell. Warum sie sich für ihn entschieden hat.

Maximilian Hartwig wird neuer Geschäftsführer des Flughafen Augsburg. Das bestätigte die Stadt nun offiziell, nachdem unsere Redaktion bereits vor wenigen Tagen über die Personalie berichtet hatte. Hartwig folgt zum 1. Januar 2022 auf den bisherigen Chef Peter Bayer, 71, der in Ruhestand gehen wird.

Maximilian Hartwig wird ab 1. Januar 2022 neuer Geschäftsführer des Flughafens Augsburg. Foto: Stadt Augsburg

Der Entscheidung vorausgegangen war ein mehrstufiges Auswahlverfahren unter der Begleitung des internationalen Personalberaters Deininger Consulting mit Sitz in Berlin. Rund 68 Kandidatinnen und Kandidaten waren in der engeren Wahl. Eine Jury bestehend aus Mitgliedern des Aufsichtsrats, der Stadtregierung, der Fachverwaltung sowie dem Personalberatungsunternehmen wählte schließlich in zwei Auswahlrunden Michael Hartwig aus.

Michael Hartwig ist neuer Flughafenchef in Augsburg

Er zeichne sich durch Managementerfahrung im Bereich Flughafenplanung, praktische Erfahrung als Führungskraft sowie eigenverantwortliches zukunftsgerichtetes und analysestarkes Arbeiten aus, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der 37-Jährige war bislang für den Flughafen München tätig.

"Uns war wichtig, eine Persönlichkeit zu finden, die den Flughafenbetrieb mit frischen Ideen auch unter den Vorzeichen des Klimaschutzes weiterentwickelt. Mit Michael Hartwig haben wir für den Flughafen Augsburg eine innovative, nachhaltige und zukunftsfähige Perspektive geschaffen", so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.