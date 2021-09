Augsburg

12:30 Uhr

Stadt Augsburg pflanzt rund 140 neue Klima-Bäume in Grünanlagen

Die Stadt will im Herbst neue Klima-Bäume auf der Wiese an der Amberger Straße pflanzen, auch wenn dort schon große Säulenpappeln stehen.

Plus Was in der Grünanlage an der Friedrich-Ebert-Straße und auf der Amberger Wiese im Textilviertel geplant ist. Die großen Baumpflanzungen in Augsburg sollen erst der Anfang sein.

Von Eva Maria Knab

Weil sich das Klima wandelt, prüft die Stadt aktuell in allen großen Augsburger Grünanlagen, wo man neue Klima-Bäume pflanzen kann. Es geht um Baumarten aus anderen Ländern, die mit extremer Hitze, Trockenheit oder Kälte zurechtkommen. Die Straßenbäume in Augsburg hätten sehr schwierige Standorte und eine überschaubare Lebenserwartung, sagen Fachleute im Amt für Grünordnung. Umso wichtiger sei es, Grünanlagen in den Blick zu nehmen und die Pflanzungen dort schrittweise auf die neuen Klimaverhältnisse anzupassen. Eine erste große Pflanzung mit insgesamt fast 140 Bäumen ist im Herbst vorgesehen - und zwar in der Grünanlage zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Bürgermeister-Ulrich-Straße und auf der Amberger Wiese im Textilviertel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen