Stadt Augsburg saniert die Hochfeldstraße für 1,5 Millionen Euro

Die Asphaltdecke der Hochfeldstraße in Augsburg muss für 1,5 Millionen Euro erneuert werden. Der erste Abschnitt soll im kommenden Jahr starten.

Die Stadt Augsburg will in den kommenden Jahren die Hochfeldstraße zwischen der Hennchstraße (Hochfeld) und der Von-der-Tann-Straße (Bismarckviertel) in mehreren Abschnitten sanieren. Kommendes Jahr soll der Abschnitt zwischen Dr.-Lagai-Straße und Von-der-Tann-Straße an die Reihe kommen. Die Asphaltdecke sei inzwischen so marode, dass die Straße irgendwann nicht mehr verkehrssicher sein werde, so das Tiefbauamt. Die Kosten werden bei 1,5 Millionen Euro liegen.

Hochfeldstraße in Augsburg wird stellenweise verengt

Im Zuge der Fahrbahnsanierung sollen auch Möglichkeiten zur Fußgängerquerung geschaffen werden, indem die Fahrbahn an zwei Stellen etwas verengt wird. Die Lage ist bereits auf die Umwandlung des ehemaligen Gefängnisses zum Hochschulcampus abgestimmt. Im Zuge der Sanierung soll auch ein Teil der Von-der-Tann-Straße (zwischen Hochfeldstraße und Prinz-Karl-Weg) saniert werden.