Augsburg

vor 59 Min.

Stadt Augsburg scheitert mit Ideen für Nahverkehrs-Aktionstage

Plus Das Wirtschaftsreferat entwickelt mehrere Vorschläge, um Augsburg für Umlandbewohner besser mit Bus und Tram erreichbar zu machen. Allerdings können diese wohl nicht umgesetzt werden.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will versuchen, mehr Menschen aus dem Umland mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu locken. Der Grund: Ein Großteil der Verkehrsbeziehungen verlaufe nicht innerhalb der Stadt, sondern über die Stadtgrenzen hinweg. Allerdings ist das nicht so einfach, mehrere Ideen scheiterten bereits.



Das Wirtschaftsreferat machte zuletzt mehrere Vorstöße - speziell mit dem Ziel, Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Großraum Augsburg fürs Einkaufen in der Stadt zu begeistern. Vorgesehen war, Bewohnern von Umlandstädten in einem rollierenden System samstags einen kostenlosen oder vergünstigten Nahverkehr anzubieten, um sie in die Stadt zu locken. An einem Tag hätten so etwa Friedberger profitieren können, an einem anderen Tag dann Gersthofer. Das ist aber nicht zulässig. Das ergab eine Prüfung durch die Regierung von Schwaben. Der Ansatz verstoße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, so die Ansicht der Regierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen