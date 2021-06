Augsburg

Stadt Augsburg warnt wegen Delta-Variante vor zu großer Sorglosigkeit

Plus Der Sommer hat Lockerungen in Augsburg möglich gemacht, doch sie werden wohl nicht dauerhaft sein. Nun rücken Schulen und Kitas in den Blickpunkt.

Von Stefan Krog

Angesichts der steigenden Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus warnt die Stadt vor allzu großer Sorglosigkeit. "Wir müssen weiter wachsam bleiben", sagte Dr. Thomas Wibmer, kommissarischer Leiter des Gesundheitsamtes, vor kurzem im Corona-Bürgerbeirat. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) kündigte an, Infrastruktur wie Testzentren nicht aufzulösen, auch wenn die Nachfrage nach Tests aktuell deutlich nach unten gegangen sei. Auch andere Maßnahmen will sie ergreifen.

