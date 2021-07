Augsburg

Stadt Augsburg will Gebäude in Stadtberger Straße abreißen

Die Stadt will das Gebäude in der Stadtberger Straße 25 in Pfersee abreißen, um dort Apartments für Süchtige zu bauen.

Plus Das Haus in der Nähe des Pferseer Schlössles soll einer Apartmentanlage weichen, in der Süchtige auf ihrem Weg aus der Krankheit begleitet werden.

Die Stadt möchte ihr Haus in der Stadtberger Straße 25 in Pfersee (nahe Pferseer Schlössle) abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Das seit dem Jahr 2018 leerstehende Haus sei nur mit einem Aufwand von mehr als einer Million Euro zu sanieren. Ein Neubau (geschätzt auf knapp zwei Millionen Euro) sei günstiger, so das Hochbauamt, weil man das Grundstück dann besser nutzen könne. Für das Gebäude in seiner bisherigen Form habe man auch keinen stadteigenen Nutzer gefunden. Auch Nutzungsmöglichkeiten wie eine Kita seien geprüft worden.

