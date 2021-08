Stadt nennt möglichen Grund für den Ampelausfall in Augsburg

Am Dienstag sind im Augsburger Stadtgebiet mehrere Ampeln ausgefallen. Die Stadt hat einen Verdacht, wie es zu den Problemen gekommen ist.

Nach dem Ausfall mehrerer Ampeln an Hauptverkehrsstraßen am Dienstagnachmittag vermutet die Stadt, dass eine durchziehende Gewitterfront mit Blitzeinschlägen im Umland für die Probleme verantwortlich war. Nach derzeitigem Kenntnissstand gehe man davon aus, dass der Ausfall durch Spannungsschwankungen im Stromnetz verursacht wurde, so das Baureferat am Donnerstag. Eine Reihe von Anlagen schaltete sich automatisch ab, nachdem sie irrtümlich einen Defekt am roten Ampellicht bei sich selbst feststellten.

Elf Ampeln waren in Augsburg vom Ausfall betroffen

Weil die Ampeln sich bei einem so schwerwiegenden Fehler nicht wieder selbst anschalten, sondern der Fehler von Personal vor Ort quittiert werden muss, dauerte es etwa zweieinhalb Stunden, bis alle Ampeln wieder liefen. Betroffen waren ab 15 Uhr elf Ampeln an zentralen Knotenpunkten, unter anderem an der Wertachbrücke, am Kennedyplatz, an zwei B17-Kreuzungen und an zwei Kreuzungen auf der Friedberger Straße. Gegen 17.30 Uhr seien alle Störungen behoben gewesen, so die Stadt.