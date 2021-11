Stadt überbrückt Leerstände ihrer Immobilien mit Pop-up-Stores

Die Stadt hat derzeit einige leer stehende Ladenflächen mitten im Zentrum. Mit Geschäften auf Zeit sollen diese belebt werden, ehe neue Mieter gefunden sind.

Zuletzt war es ein Autohändler, der eine frei gewordene Ladenfläche in der Innenstadt zwischenzeitlich nutzte, um die neuesten Fahrzeugmodelle zu präsentieren, ehe ein Unterwäsche-Laden die Flächen wieder dauerhaft belegt. Pop-up-Stores, also Geschäfte auf Zeit, sind in Augsburgs Innenstadt keine neue Erfindung, erfreuen sich aber zunehmender Beliebtheit. Vorwiegend junge und noch unbekannten Unternehmern nutzen so die Chance auf sich und Ihre Produkte aufmerksam zu machen, aber auch Immobilienbesitzer profitieren, indem sie Leerstände überbrücken. Die Stadt Augsburg hat diese Möglichkeit ebenfalls entdeckt und ist an verschiedensten Stellen mitten im Zentrum aktiv - unter anderem in dem Wissen, dass Leerstände eine Innenstadt unattraktiv machen, vor allem in frequenzstärkeren Zeiträumen wie dem Advent.

Ein Beispiel für das Engagement der Stadt ist die "Zwischenzeit". Der Pop-up-Laden ist seit dem Jahr 2018 in regelmäßigen Abständen Gast der städtische Immobilie in der Annastraße 16. Junge Künstler, Kreative und Jungunternehmer präsentieren hier ihre Waren. Verkauft werden dieses Jahr vom Gin aus der Region, über Kalender mit Augsburg-Motiven bis hin zu Tee aus biologischem Anbau die unterschiedlichsten Dinge.

Kreative und Jungunternehmer mieten sich in städtischen Immobilien ein

Weil das Konzept von den jungen Unternehmen vor allem auch in der Adventszeit gut nachgefragt wird, hat die Stadt vor Kurzem eine Art Ableger eröffnet - die "Zwischenzeit 2". Sie ist nur weniger Meter weiter angesiedelt, wo die Goldschmiede Ammer Platz gemacht hat. Ihr ist die Ladenfläche von der Stadt als Ausweichquartier zur Verfügung gestellt worden, ehe sie nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wieder an ihren Stammsitz im Oberen Graben ziehen konnte.

In der Annastraße gibt es einige Leerstände. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Stadt hat einige freie Ladenflächen, bei denen es noch keine Nachnutzung gibt. An der Ecke Philippine-Welser-Straße und Rathausplatz, wo einst Wein Bayerl und das Modegeschäft Rabe by Binder ansässig waren, herrscht Leere. Während für die Bayerl-Fläche bereits ein Nachmieter gefunden ist, der im Frühjahr 2022 eröffnen möchte, ist die Zukunft des Binder-Geschäfts offen. Die Suche nach Mietern laufe, sagte zuletzt der zuständige Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Bis Weihnachten werden dort die Augsburger Händler Degree Clothing und Spin&Gin für Belebung sorgen. Sie betreiben den Pop-up-Store "Gin&Garn".

Im früheren Musik Durner und später Mode Binder haben Degree Clothing und Spin&Gin einen Pop-up-Store eröffnet. Dahinter stecken Wolfgang Schimpfle, Fabian Frei, Christoph Peter Steinle (von links). Foto: Annette Zoepf

Bereits seit gut einem Jahr hat die Stadt ihren kleinen Laden im Perlachturm für verschiedene Nutzungen vermietet. Zwei Bloggerinnen von "Mein ist dein Augsburg" nutzen den nur sechs Quadratmeter großen Raum als Showroom. Vor Ort werden Tipps und Informationen über die sehenswertesten Orte, zu Geschäften, Restaurants sowie Produkten oder Dienstleistungen in der Stadt gegeben.

Kommt ein Hotel in die Annastraße?

Während die Stadt versucht, ihre Immobilien zwischen zu nutzen, stehen Ladengeschäfte anderer Immobilienbesitzer weiter leer. Dauerbrenner ist das Woolworth-Gebäude. Dazu wartet im hinteren Teil der Annastraße, Richtung Karlstraße, die ehemalige H&M-Filiale weiter auf einen Nachmieter und nebenan ist auch das Modegeschäft Apalon ausgezogen. Immerhin: In die ehemalige Reno-Fläche zieht im nächsten Jahr Bücher Pustet, das ehemalige Depot-Gebäude wird derzeit renoviert. Wer hier als Nachmieter einziehen wird, ist unklar. Zunächst machten Informationen die Runde, ein Optiker oder ein Augsburger Modehändler hätten Mietverträge unterschrieben, beides stellt sich als falsch heraus. Jetzt macht das Gerücht die Runde, es soll ein Hotel entstehen.