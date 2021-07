Augsburg

Stadt und Schulleiter streiten über die Sanierung des Holbein-Gymnasiums

Plus Dieter Fiedler, Chef des Augsburger Holbein-Gymnasium, glaubt, die Stadt wolle die Instandsetzung auf die lange Bank schieben. So reagiert Bildungsreferentin Martina Wild.

Von Andrea Baumann

Dieter Fiedler kämpft vehement für die Generalsanierung des Holbein-Gymnasiums. Bereits vor zwei Jahren war der Direktor von Augsburgs größtem Gymnasium sehr verärgert, als der damalige Bildungsreferent Hermann Köhler ( CSU) die 2017 beschlossene Maßnahme aus Finanzgründen streichen wollte. So weit kam es dann zwar nicht. Zufriedengestellt ist Fiedler, der sich Ende dieses Schuljahrs in den Ruhestand verabschiedet, aber keineswegs. In einem Brief an die Augsburger Stadträtinnen und Stadträte stellt er die Frage: "Wann setzt die Verwaltung endlich den Auftrag um, den ihr der Stadtrat am 24. Mai 2017, also vor mehr als vier Jahren, gegeben hatte?" Und weiter: Die Schulgemeinschaft des Holbein-Gymnasiums habe den Eindruck, dass eine grundlegende Sanierung auf die lange Bank geschoben werden solle.

