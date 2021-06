Augsburg

Stadt will ausufernde Partys der Autoszene an Tankstelle ausbremsen

An der Aral-Tankstelle am Gablinger Weg in Oberhausen wimmelt es vor Autos und jungen Menschen.

Plus Die Behörden kündigen ein härteres Vorgehen gegen die Autoposer-Szene in Augsburg an. Zuletzt gab es an einer Tankstelle ein Treffen mit hunderten Teilnehmern.

Die Tankstelle am Gablinger Weg ist zum beliebten Treffpunkt junger Autofans geworden, die dort teils bis in die Morgenstunden feiern. Anwohner gehen deshalb auf die Barrikaden. Sie ärgern sich über Lärm und Verkehrschaos. Ihre Kritik richtet sich an die Stadt Augsburg und die Polizei. Die Behörden würden dem Spektakel eher tatenlos zusehen, heißt es. Anwohner fordern ein konsequenteres Einschreiten gegen die ausufernden Großveranstaltungen, zu denen schon 600 Besucher gekommen sind. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion über die Vorgänge im Oberhauser Industriegebiet an der B17 stehen Stadt und Polizei unter Druck. Wie die Behörden reagieren - und was ein Teilnehmer vom Samstag sagt.

