Stadtjugendring Augsburg fordert Ersatz für Bikeparcours

Nach der Schließung des Dirtparks im Gögginger Wäldchen fordert der Stadtjugendring Augsburg einen neuen Radparcours. Bei der Vollversammlung wird der bisherige Vorstand bestätigt.

Der Stadtjugendring (SJR) soll sich dafür einsetzen, dass in Zukunft keine Bikeparcours mehr durch die Stadt Augsburg geschlossen werden, solange keine offiziellen Alternativen vorhanden sind. Dies wurde bei der Vollversammlung des SJR beschlossen. Anlass war die Schließung der inoffiziellen Bikestrecke (Dirtpark) im Gögginger Wäldchen. „Die Schließung der Bikeparks führt nur dazu, dass weitere inoffizielle Bikestrecken angelegt werden, die die Umwelt deutlich mehr belasten als die bisher bekannten Strecken“, so die Jugend des Deutschen Alpenvereins als Antragsteller.

Bei den Wahlen hat die Vollversammlung die Vorstandschaft rund um Vorsitzenden Jonas Riegel (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Jonas Riegel betonte, dass er die strategische Ausrichtung insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Kommunikation und Partizipation von jungen Menschen verfolgen möchte. „Wir wollen weiter unbequeme Fragen stellen, gemeinsam für konkrete Lösungsansätze arbeiten und für junge Menschen in Augsburg eintreten. Für die Stadt und unsere Gesellschaft gibt es in allen Bereichen unserer Arbeit noch viel zu lernen“, so der wiedergewählte Vorsitzende des SJR. Als sein Stellvertreter wurde Daniel Schweiger (verbandslos) ebenfalls im Amt bestätigt. (AZ, bau)