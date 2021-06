Augsburg

25.06.2021

Stadtrat Peter Hummel geht nach Verleumdungs-Urteil in Berufung

FW-Stadtrat Peter Hummel vor dem Strafjustizzentrum: Der Politiker will gegen ein Urteil des Amtsgerichts in Berufung gehen.

Plus Nach der Verurteilung vor dem Amtsgericht wegen Verleumdung wird es einen zweiten Prozess geben. Einstweilen bleibt Peter Hummel Augsburger Stadtratsmitglied.

Von Stefan Krog

Stadtrat Peter Hummel ( Freie Wähler) will nach seiner Verurteilung wegen Verleumdung und Beleidigung in Berufung gehen. Das sagte sein Verteidiger Marco Müller am Freitag auf Anfrage. Damit wird das Urteil des Amtsgerichts vom Mittwoch nicht rechtskräftig. Hummel wird sein Stadtratsmandat bis auf weiteres behalten. Es gelte weiterhin die Unschuldsvermutung, so Müller. An der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag nahm Hummel wie gewöhnlich teil.

