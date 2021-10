Stadtteile sind unzufrieden mit der Jugendarbeit der Stadt

Nach der Schließung von Stadtteilbibliothek und Hallenbad in Göggingen herrscht Unmut mit Blick auf die Jugendarbeit. Im Bärenkeller hat ein Institut die Jugendlichen befragt.

Das Hallenbad ist zu und auch die Stadtteilbibliothek. Der Fahrradparcours im Gögginger Wäldchen wurde von der Stadt eingeebnet - und mit dem Jugendtreff geht auch nichts voran. In Göggingen fragt man sich, welchen Stellenwert die Stadt eigentlich der Jugendarbeit einräumt. "Irgendwie ballen sich die schlechten Nachrichten für die Kids gerade gewaltig", findet der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Organisationen (Arge), Joachim Wetzenbacher.

Dass Schwimmbad und Bibliothek gerade geschlossen bleiben müssen, ist dem Personalmangel bei der Stadt geschuldet. Wie berichtet, wurden Mitarbeiter langfristig zur Kontaktpersonennachverfolgung abgeordnet - das Problem betrifft nicht nur Göggingen. Doch im Stadtteil sehe man die Entwicklung mit Sorge, berichtet Wetzenbacher. "Es steht doch zu befürchten, dass die Büchereimitarbeiter nicht mehr zurückkommen, wenn sie jetzt im Gesundheitsamt eine Ausbildung bekommen", berichtet er von Gesprächen aus der Arge-Vorstandssitzung. Die Leitungen in Göggingen und Lechhausen werden derzeit zu Teamleitern bei der Kontaktpersonennachverfolgung ausgebildet.

Wie steht es um die Jugendarbeit in Augsburg?

Das Thema Jugendarbeit in Göggingen werde von der Stadt gerade nicht stark genug forciert, findet Wetzenbacher. "Wir haben beispielsweise immer noch keine Auskunft darüber, ob sich die Räume der ehemaligen Gastronomie im Gögginger Hallenbad für einen Jugendtreff eignen", so der Arge-Chef. Unter anderem die Arge hatte sich bei der Suche nach Räumen für einen Jugendtreff im Stadtteil engagiert und der Stadt das Hallenbad vorgeschlagen. Zuletzt hieß es aus dem Sozialreferat, ein Architekturbüro sei für ein Raumkonzept für einen Jugendtreff in der ehemaligen Gastronomie beauftragt worden. Die Machbarkeitsstudie sollte nach den Sommerferien vorgestellt werden, jetzt soll sie im November vorliegen.

Im Bärenkeller hat die Stadt Jugendliche nach ihren Wünschen gefragt.

Dafür hat die Stadt jetzt im Bärenkeller Jugendliche nach ihren Wünschen und Bedürfnissen für einen möglichen Jugendtreff im Stadtteil befragt. Gemeinsam mit dem Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (Sags) trägt das Jugendamt Daten zusammen, welcher Bedarf in dem nördlichen Stadtteil besteht.

Der Bärenkeller ist nach Göggingen und Haunstetten der dritte Stadtteil, in dem schon lange nach mehr Jugendarbeit und Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche verlangt wird. Derzeit ist der Stadtjugendring mit Streetworkern unterwegs, welche die Jugendliche auf der Straße und an ihren Treffpunkten aufsuchen und betreuen.

"Für unsere Arbeit wäre ein fester Treffpunkt, wo wir die jungen Leute regelmäßig antreffen können, extrem wünschenswert", sagt Streetworker Lukas Detsch. Derzeit gibt es im Bärenkeller mit der "Blockhütte" einen Holzschuppen ohne Wasser, Strom und Heizung, in dem die Jugendarbeit teilweise stattfindet. "Vor allem für die Mädels ist die Situation alles andere als optimal, wenn sie nicht mal auf die Toilette gehen können", weiß der Sozialarbeiter.

Im Juli 2020 habe der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung beauftragt, ein Gesamtkonzept für die Beplanung der Jugendarbeit zu erstellen, berichtet Jugendamtsleiter Joachim Herz. Dabei sollten möglichst breit die Kinder und Jugendlichen sowie alle relevanten Akteurinnen und Akteure im Stadtteil Bärenkeller mit einbezogen werden. Zur externen Unterstützung wurde Anfang November das Sags hinzugezogen. Die Jugendbeteiligung lief seit Juli und ist mittlerweile beendet. Ursprünglich bekamen alle Kinder und Jugendliche von Sags per Post einen QR-Code zugeschickt, mit dem sie sich übers Internet auf einem Befragungsportal einloggen sollten. "Das hat allerdings nicht funktioniert, weil viele Familien gar nicht die technischen Voraussetzungen dafür haben", weiß Streetworker Detsch. Deshalb habe man dann auf die Schulen zurückgegriffen.

Schüler konnten die Fragebogen im Unterricht ausfüllen

"Wir haben am Schulrechner ein Online-Formular ausgefüllt, in das wir schreiben konnten, was wir uns für unseren Stadtteil wünschen", sagt Siebtklässler Luay. "Wir brauchen ein Fußballfeld mit Kunstrasen und richtigen Netztoren und außerdem ein Basketballfeld mit Korb", findet der Schüler. Allerdings würde es den Jugendlichen im ersten Schritt schon reichen, wenn die Stadt endlich den kaputten Basketballkorb im Stadtpark reparierte. "Der Basketballkorb ist ein wichtiger Treffpunkt, und wir spielen da sonst fast jeden Tag", sagt Luay. Doch seit der Korb vor einigen Wochen kaputtgemacht wurde, ist sei dort nichts mehr los. Streetworker Lukas Detsch hat die Stadt schon mehrfach angeschrieben und darum gebeten, dass die Anlage wieder instand gesetzt werden sollte. "Leider scheint das keinen zu interessieren", ärgert er sich. Der Korb sei einer der wenigen Treffpunkte, wo normalerweise auch die älteren Jugendlichen anzutreffen sind. Seit sie nicht mehr Basketball spielen können, hätten sich die Gruppen zerstreut, was auch ein Problem für die Streetworker darstelle, so Detsch.

Die von Sags erhobenen Daten würden von dem Institut jetzt ausgewertet, so Herz. Die Ergebnisse würden dann mit Vertreterinnen und Vertretern des Jugendamtes sowie Expertinnen und Experten aus der Jugendarbeit diskutiert. Damit sei im Lauf des Herbstes 2021 zu rechnen. Das Projekt wird mit einem Gesamtbericht abgeschlossen, der den Bestand an Einrichtungen und Diensten für Jugendliche im Bärenkeller aufführt. Die Ergebnisse der Jugendbeteiligung und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen sollen dann dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden.