Augsburg

Stadtwerke Augsburg wollen mit neuer App für Bus und Bahn Kunden locken

In Bussen und Straßenbahnen in Augsburg können sich Fahrgäste künftig mit einer App auf dem Smartphone den besten Fahrpreis berechnen lassen.

Plus Die Stadtwerke Augsburg starten demnächst ein neues Angebot. Eine App gilt als Fahrschein und berechnet aufgrund der Fahrstrecken zum Monatsende den niedrigsten Betrag.

Von Stefan Krog

Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke können künftig einsteigen und mitfahren, ohne sich vorher über einen passenden Fahrschein Gedanken machen zu müssen. Voraussichtlich im Lauf der kommenden Woche startet nach mehrjähriger Planungsphase ein Angebot, bei dem Fahrgäste sich beim Einsteigen mit dem Smartphone registrieren und beim Aussteigen auschecken. Eine App berechnet im Hintergrund aufgrund der zurückgelegten Strecken und Tarifgrenzen-Überquerungen den Fahrpreis und rechnet alle Fahrten am Monatsende so zusammen, dass für den Fahrgast der günstigste Preis herauskommt. Die App kombiniert dabei Einzelfahrschein, Streifenkarte, Tages-, Wochen- oder Monatskarte. Mittelfristig ist geplant, dass das Handy automatisch und ohne händische Registrierung merkt, wenn man mit Bus oder Straßenbahn fährt. "Damit machen wir den öffentlichen Nahverkehr so einfach nutzbar wie nur möglich. Einfacher geht nicht", sagt Stadtwerke-Chef Walter Casazza.

