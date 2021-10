Augsburg

18:00 Uhr

Stadtwerke wollen Paketstationen an Augsburger Haltestellen aufbauen

An bestimmten Haltestellen in Augsburg wollen die Stadtwerke den Bau von Paketstationen ermöglichen, um Fahrgästen einen Mehrwert zu bieten.

Plus In Zusammenarbeit mit DHL und Amazon sollen die Haltestellen in Augsburg für Fahrgäste attraktiver werden. Zwölf Orte haben die Stadtwerke jetzt im Visier.

Von Stefan Krog

Nahverkehrs-Fahrgäste sollen in Zukunft auf dem abendlichen Weg nach Hause an der Haltestelle noch Paketsendungen mitnehmen können, die tagsüber angeliefert wurden. Für einen Test mit DHL und Amazon, die seit Jahren eigene Paketstationen im Stadtgebiet auf Privatgrund betreiben, prüfen die Stadtwerke Standorte am Obstmarkt (Stadtwerke-Gebäude), am P+R-Platz Augsburg-Nord in Oberhausen sowie an der Endhaltestelle Haunstetten-Nord. Ziel sei, die Verteilung von Paketen auf der "letzten Meile" umweltfreundlicher zu gestalten und einen Mehrwert für Fahrgäste des Nahverkehrs zu schaffen, so die Stadtwerke. Auch für weitere Haltestellen ist das Projekt angedacht.

