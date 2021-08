Augsburg

vor 8 Min.

"Stand-up-Paddling": Wo man in Augsburg im Stehen paddeln darf

Plus Stand-up-Paddle-Boards, sogenannte SUPs, liegen im Trend. In Augsburg gibt es viele geeignete Gewässer - doch nicht überall ist das Paddeln erlaubt. Was ein Lehrer für den Einstieg rät.

Von Fridtjof Atterdal

So ein Stand-up-Paddle-Board (SUP) ist eine wackelige Angelegenheit. Gerade bin ich auf den Knien von der Verleihstation am Mandichosee in Richtung Seemitte gepaddelt und auf Anweisung meines SUP-Lehrers Florian Leupold mit einem beherzten Schwung aufgestanden, als mich eine Windböe erfasst und mit Vehemenz wieder in Richtung Ufer drückt. Das Board wackelt mächtig, aber liegt aufgrund seiner bauchigen Form so stabil im Wasser, dass ich mich wieder fange und etwas verkrampft beginne, das überlange Paddel ins Wasser zu tauchen und mit kräftigen Schlägen Fahrt aufzunehmen. Zehn Minuten später gleite ich gefühlt wie ein Profi über das kabbelige Wasser und muss meinem Ausbilder recht geben: Mit der richtigen Anleitung dauert es nur wenige Minuten, bis man das SUP-Board im Griff hat. Stand-up-Paddling ist ein Sport für jedermann - schnell gelernt, aber durchaus anspruchsvoll und ein gutes Ganzkörpertraining.

