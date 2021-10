Stark betrunkener Fahrgast bedroht Taxifahrer in Augsburg

Ein 48-jähriger Mann trat in Augsburg gegen die Fahrertür eines Taxis. Die Polizei stellt einen Wert von 3,2 Promille bei ihm fest.

Zwischenfall bei einer Taxifahrt in Augsburg: Am Montag um 20.30 Uhr beförderte ein 56-jähriger Taxifahrer einen stark alkoholisierten 48-jährigen Fahrgast in der Donauwörther Straße. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße stieg der Passagier unvermittelt an der roten Ampel aus dem Fahrzeug und begann, den Fahrer auf üble Art und Weise zu bedrohen sowie zu beleidigen.

Der betrunkene Taxi-Fahrgast flüchtete zunächst zu Fuß

Zudem trat er nach Angaben der Polizei gegen die Fahrertür des Taxis, wodurch eine Delle und Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstand. Der 48-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß auf ein nahegelegenes Tankstellengelände, konnte jedoch durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten. (möh)

