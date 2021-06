Augsburg

vor 49 Min.

Start-Up-Stadt Augsburg? Firmengründer starten trotz Corona durch

Plus Möbel für Mikro-Apartments, Immobilieninfos mittels Künstlicher Intelligenz: Hinter vielen neuen Geschäftsideen stehen ehemalige Studenten aus Augsburg. Was die Start-Ups auszeichnet.

Von Eva Maria Knab

Leben wie im Schuhkarton. Dieses Gefühl werden in Zukunft wohl immer mehr Menschen haben. In Augsburg ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Viele Mieter können sich nur ein kleines Apartment leisten, in dem es schwer ist, sich gemütlich einzurichten. Das hat Stefan Kapfer und Philipp Linsmeier auf eine neue Geschäftsidee gebracht. Die Augsburger entwickeln ein neues Einrichtungskonzept mit flexibel nutzbaren Möbeln. Sie sind Absolventen der Hochschule und längst nicht die Einzigen, die trotz der unsicheren Zeiten in der Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

Themen folgen